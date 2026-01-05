Rüzgardan Elektrik Üretiminde Rekor Seviyeye Ulaşıldı

ruzgardan-elektrik-uretiminde-rekor-seviyeye-ulasildi

Türkiye, enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklara önemli yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Dün rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik üretimi, günlük 253 bin 128 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, toplam elektrik üretimi 899 bin 27 megavatsaat olarak kaydedildi.

RÜZGAR SANTRALLERİ KÖMÜR VE DOĞALGAZI GEÇTİ

Dün, rüzgar santralleri, ithal kömür ve doğalgaz santrallerinden elde edilen elektrik üretimini geride bıraktı. İthal kömür santrallerinin günlük elektrik üretimi 207 bin 872 megavatsaat, doğalgaz santrallerinin ise 131 bin 305 megavatsaat olarak belirlendi.

RÜZGARIN ELEKTRİK ÜRETIMİNDEKİ PAYI YÜZDE 28,2 OLDU

Rüzgar enerjisinin Türkiye’nin toplam elektrik üretimindeki payı dün yüzde 28,2’ye yükseldi. Daha önce, 29 Haziran 2024 tarihinde rüzgardan elektrik üretiminde günlük 228 bin 604 megavatsaatle bir rekor kırılmıştı. TEİAŞ verilerine göre, Türkiye’nin rüzgarda kurulu güç kapasitesi 14 bin 546 megavat seviyesinde bulunuyor. Türkiye, dün 12 bin 871 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 909 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

