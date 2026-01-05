Rüzgardan Elektrik Üretiminde Tarihi Rekor Başarı

Türkiye enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklara önemli bir destek ve yatırım gerçekleştiriyor. Ülke genelinde dün rüzgardan elde edilen elektrik üretimi 253 bin 128 megavatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından sağlanan verilere göre, dünkü toplam elektrik üretimi 899 bin 27 megavatsaat olarak kaydedildi.

RÜZGAR SANTRALLERİ KÖMÜR VE DOĞALGAZI GERİDE BIRAKTI

İthal kömür ve doğalgaz santrallerinin elektrik üretimi, rüzgar santrallerini takip edemedi. Dünkü üretim rakamlarına göre, ithal kömür santrallerinden 207 bin 872 megavatsaat ve doğalgaz santrallerinden ise 131 bin 305 megavatsaat elektrik üretildi.

RÜZGARIN ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ PAYI ARTTI

Dün, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 28,2’ye ulaştı. Türkiye bu alandaki üretim yetkinliğini en son 29 Haziran 2024 tarihinde 228 bin 604 megavatsaat ile artırmıştı. TEİAŞ verileri doğrultusunda Türkiye’nin rüzgar enerjisi için kurulu güçlü 14 bin 546 megavat seviyesinde bulunuyor. Ayrıca, Türkiye’nin dün 12 bin 871 megavatsaat elektrik ihracatı, 909 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.