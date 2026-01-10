Rüzgardan Elektrik Üretiminde Tarihi Rekor Elde Edildi

Yeni yıl, yenilenebilir enerji alanında çarpıcı bir performansla başladı. Rüzgardan elde edilen elektrik üretimi, 3 Ocak’ta 259 bin 76 megavat-saat ile günlük bazda tarihi bir zirveye ulaştı. Ocak ayının başındaki hafta boyunca üretilen toplam elektriğin dörtte biri rüzgardan temin edildi.

RÜZGARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ REKOR KIRDI

Verileri yorumlayan yetkili, “Her geçen gün artan yenilenebilir kurulu gücümüzle yeni rekorlara imza atıyoruz. 2026 yılına da rekorla başlamış oluyoruz. Rüzgardan elektrik üretimi, 3 Ocak’ta 259 bin 76 megavat-saat ile günlük bazda en yüksek üretim rakamına ulaştı” şeklinde açıklamalarda bulundu. Rüzgarda yılın ilk haftasındaki toplam üretim de dikkat çekici bir artış gösterdi ve bu sürede üretilen elektriğin dörtte biri rüzgardan elde edildi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Yenilenebilir enerji yatırımlarının sürdürülmesi gerektiğini belirten yetkili, “Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize ulaşma noktasında yenilenebilir enerji stratejik bir rol üstleniyor. 2026’da en az 2 bin megavat kapasiteli YEKA yarışmaları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Karada ve denizde yapacağımız yeni yatırımlarla potansiyelimizi enerjiye dönüştürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR PROJELERİ PLANLANIYOR

Deniz üstü rüzgar santralleri için YEKA modeli benzeri bir uygulamayı hayata geçirmeyi düşündüklerini açıklayan yetkili, “2035’e kadar 5 bin megavat deniz üstü rüzgar kapasitesini hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

KURULU GÜCÜN YÜZDE 33’Ü RÜZGAR VE GÜNEŞTEN

Ülkenin elektrik kurulu gücü, geçtiğimiz yıl Kasım ayı itibarıyla 121 bin 782 megavat düzeyine ulaştı. Toplam kurulu güç içerisinde güneş enerjisinin katkısı 24 bin 669 megavat, rüzgarın katkısı ise 14 bin 546 megavata erişti. Elektrik kurulu gücündeki güneşin payı yüzde 20,3, rüzgarın payı ise yüzde 11,9 seviyesine çıktı. Böylece, toplam kurulu gücün üçte biri yalnızca rüzgar ve güneş enerjisinden oluştu.