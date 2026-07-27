Ryan Gosling, Ghost Rider Rolünde MCU’ya Katılıyor

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Ryan Gosling, Ghost Rider Rolünde MCU'ya Katılıyor
Ryan Gosling, 2028 yılında Ghost Rider karakteriyle Marvel Sinematik Evreni'ne katılacak.
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Ryan Gosling, Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) 2028 yılında deri ceketi, motosikleti ve şeytani güçleriyle tanınan Ghost Rider karakterine hayat vererek giriş yapacak. Marvel, bu heyecan verici gelişmeyi pazar günü San Diego Comic-Con’da duyurdu. Marvel Stüdyoları Başkanı Kevin Feige, çizgi roman fuarının 2026 edisyonunda sahneye çıkarak hayranlara “Sürprizleri korumak için sır tutuyoruz” dedi ve ardından doğaüstü güçlere sahip motosikletli kahramanın MCU’ya katılması yönündeki hayran taleplerine gönderme yaptı.

GOSLING’İN SAHNEYE ÇIKIŞI COŞKUYLA KARŞILANDI

Feige, fuarda bir panel sunan sinema eleştirmeni Josh Horowitz’i sahneye davet etti. Horowitz eline mikrofon alarak hayranların uzun yıllardır konuştuğu rüya cast’in gerçek olup olmayacağını, yani Ryan Gosling’i Ghost Rider olarak ne zaman göreceklerini sordu. Tam o sırada salon karanlığa gömüldü. Güçlü bir bas eşliğinde Feige’nin arkasındaki perdeye kan kırmızısı parlayan “Ghost Rider” yazısı yansıtıldı. Işıklar tekrar yandığında Gosling sahneye çıktı. Çılgınca tezahüratlar arasında “Vay canına, bu gerçekten oluyor mu?” diyen Golden Globe ödüllü oyuncu, Ghost Rider’ı “çok uzun zamandır” oynamak istediğini söyledi. Gosling, bu rol için tek bir yönetmen düşündüğünü belirtti: Geçtiğimiz yıl birlikte “Star Wars: Starfighter” filmini çektikleri Shawn Levy. Levy de hemen sahneye fırlayarak hayranlara, sette Gosling’le Ghost Rider fikirleri üzerine “şakalaştıklarını” ve sonunda “Kardeşim, hadi gidelim” dediklerini anlattı.

GHOST RIDER’IN ÇİZGİ ROMAN VE SİNEMA GEÇMİŞİ

Ghost Rider, Marvel çizgi romanlarında ilk kez 1967’de “dünyanın en gizemli Batı kahramanı” olarak Carter Slade karakterinin at süren alter egosuyla ortaya çıktı. Ancak asıl yankı uyandıran versiyonu, 1972’de Marvel Spotlight dergisinin 5. sayısında Johnny Blaze karakterinin süper kahraman kimliği oldu. Blaze, sevdiği birini korumak için şeytanla anlaşma yapar; ancak geceleri eti cehennem ateşiyle yanar ve kafası alevli bir kafatasına dönüşür. Bu çizgi roman daha önce beyazperdeye de uyarlanmıştı. 2007 yılında Nicolas Cage, Ghost Rider’ın deri çizmelerini giyerken filmde Gosling’in şu anki partneri Eva Mendes de rol almıştı. Karakter bir kez de 2011’de perdeye döndü.

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