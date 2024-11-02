“S&P Global Türkiye’nin Kredi Notunu Yükseltti”

S&P GLOBAL’DAN KREDİ NOTU ARTIRIMI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye’nin kredi notunu B+ seviyesinden BB- seviyesine yükseltti. Bunun yanı sıra, görünümde de bir değişiklik yaparak ‘pozitif’ten “durağan” olarak belirtti. Bu açıklama, beklentilere uygun bir şekilde geldi. S&P, mayıs ayında da Türkiye’nin kredi notunu bir kademe yukarı taşımıştı.

EKONOMİK GELİŞMELERİN YANSIMASI

S&P’nin Türkiye’nin kredi notundaki bu artış, Türkiye ekonomisi açısından kayda değer bir gelişme olarak değerlendiriliyor. S&P, önceki kredi notu artışını da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politikası ve enflasyonla mücadelesindeki başarıları ışığında yapmıştı. Uzmanlar, bu kararın arkasındaki nedenlerin Türkiye ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler olduğunu ifade ediyor.

YATIRIMCI GÜVENİ ARTIYOR

Uzmanlar, S&P’nin kredi notunu artırmasının, başta TCMB’nin enflasyonla mücadeledeki kararlılığı ve uyguladığı sıkı para politikası sayesinde yatırımcı güvenini yükselttiğini belirtiyor. Kredi notundaki artış, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan güvenini artıracak ve dolayısıyla ülkeye daha fazla yatırım çekilmesini sağlayacak. Daha yüksek bir kredi notu, Türkiye’nin daha düşük faiz oranlarıyla borçlanmasına imkan tanıyacak ve bu, hem devlet hem de özel sektör için maliyetleri düşürecektir.

ECONOMİNİN HIZLI BÜYÜMESİNE KATKI

Yatırımların artması ve maliyetlerin düşmesi, Türkiye ekonomisinin daha hızlı bir büyümesine katkı sağlayacak. Bu sebeplerden ötürü uzmanın değerlendirmelerine göre, S&P’nin kredi notu artışı, Türkiye’nin ekonomik geleceği için oldukça umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.