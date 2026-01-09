Sabah Saatlerinde Sarı Uyarı: Fırtına ve Kar Tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, yağışlar ve dondurucu soğuklar yurt genelinde yeniden etkili olmaya başlıyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI

Kar yağışının Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Hatay, Osmaniye, Konya, Karaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek alanları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

SICAKLIK DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini belirten MGM, yurdun iç ve doğu kesimleri için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

KUVVETLİ RÜZGAR SÜRECEK

Dün birçok şehirde hayatı olumsuz etkileyen fırtına bazı bölgelerde etkili olmaya devam edecek. Rüzgarın şiddeti Marmara’nın kuzeyi, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’in batı kıyılarında 50-70 km/saat, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda 50-80 km/saat hızına ulaşacak.

27 İLE SARI UYARI

MGM, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de kuvvetli sağanak beklenirken, diğer bölgelerde fırtına ile beraber kuvvetli kar yağışı ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

PAZARTESİ İSTANBUL’DA KAR VAR

Cuma günü iç ve doğu kesimlerde etkisini gösterecek kar yağışının yeni haftada kıyı kesimler dışında tüm yurtta görüleceği tahmin ediliyor. MGM’nin tahminlerine göre, pazartesi ve salı günlerinde İstanbul ve Trakya ile birlikte yurdun büyük bölümünde kar yağışı yaşanacak.

Bugün bazı şehirlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde: – Kırklareli -3/6 derece, – İstanbul 2/8 derece, – Denizli 4/8 derece, – İzmir 7/13 derece, – Adana 8/14 derece, – Ankara 1/4 derece, – Samsun 8/9 derece, – Erzurum -4/1 derece, – Malatya -3/2 derece, – Kars -12/-1 derece, – Diyarbakır -4/3 derece, – Gaziantep 2/8 derece.