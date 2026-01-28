Sabancı Holding Akçansa Hisseleri İçin Teklif Aldı

sabanci-holding-akcansa-hisseleri-icin-teklif-aldi

Sabancı Holding, çimento sektöründe faaliyet gösteren Akçansa’nın sermayesinin yüzde 39,72’sini temsil eden paylar için toplam 1,1 milyar dolar değer üzerinden bir teklif aldı. Şirketten yapılan açıklamada, 76 milyon 35 bin 136 TL nominal değerli Akçansa paylarının satışı için, ilişkisiz üçüncü bir taraftan borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak kaydıyla 1,1 milyar dolarlık bağlayıcı bir teklif alındığı bilgisi paylaşıldı. Söz konusu teklif, nihai hisse devri sözleşmesinin imzalanıncaya kadar geçerliliğini koruyacak.

HİSSELERDEKİ YÜKSELİŞ

Akçansa’nın hisseleri, son 4 işlem gününde yüzde 22 oranında bir artış gösterdi. Şirketin satılacağına dair yapılan açıklama, bu yükselişin nedenini de açığa çıkardı.

PİYASA DEĞERİ ARTTI

Son yüzde 22’lik yükselişle birlikte Akçansa’nın piyasa değeri 812 milyon dolara yükseldi. Bu durum, satış fiyatının Sabancı Holding’in piyasa değerinin de üzerinde olduğu anlamına geliyor.

ŞİRKETİN SERMAYE YAPISI

500 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı altında, 191 milyon 447 bin 68 lira ödenmiş sermaye bulunan Akçansa’nın hakim ortakları arasında Sabancı Holding’in yanı sıra Heidelberg Materials AG de yüzde 39,72 paya sahip. Geri kalan yüzde 20,56’lık kısmı ise halka açık durumda.

HİSSELER GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Akçansa hisseleri, satış gelişmesi sonrası güne yüzde 10 değer kazanarak 202,5 liradan işlem görmeye başladı. Hisse için 1,9 milyon alım bekleniyor.

