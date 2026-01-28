Sabancı Holding Akçansa İçin 1,1 Milyar Dolar Teklif Aldı

Sabancı Holding, çimento alanında faaliyet gösteren Akçansa’nın sermayesinin yüzde 39,72’sine karşılık gelen hisseleri için 1,1 milyar dolar şirket değeri üzerinden bir teklif almış durumda. Sabancı Holding, nominal değeri 76 milyon 35 bin 136 TL olan Akçansa paylarının satışı için, bağımsız üçüncü bir taraf aracılığıyla borç ve nakit düzeltmelerine tabi olacak şekilde 1,1 milyar dolarlık bağlayıcı bir teklif alındığını kamuoyuna açıkladı. Bu teklif, nihai hisse devri sözleşmesinin imzalanmasına kadar geçerliliğini koruyacak.

YÜZDE 22’LİK ARTIŞ

Akçansa’nın hisseleri son 4 işlem gününde yüzde 22’lik bir artış sergiledi. Şirketin satılacağına dair yapılan açıklamanın ardından bu yükselişin nedenleri de netlik kazanmış oldu.

PİYASA DEĞERİ ARTTI

Akçansa’nın son yüzde 22’lik artışla birlikte piyasa değeri 812 milyon dolara ulaştı. Bu gelişme, Sabancı Holding’in piyasa değerinin üstünde bir bedelle hisselerini devretmesi durumu anlamını taşıyor.

SERMAYE DURUMU

500 milyon lira kayıtlı sermaye tavanına sahip olan Akçansa’nın 191 milyon 447 bin 68 lira ödenmiş sermayesi bulunuyor. Şirketin hakim ortakları arasında Sabancı Holding yüzde 39,72, Heidelberg Materials AG ise yine yüzde 39,72 paya sahipken, geri kalan yüzde 20,56’lık kısım halka açık olarak işlem görüyor.

HİSSEDE YÜKSELİŞ

Akçansa hissesi, satış gelişmesiyle birlikte güne yüzde 10 değer artışıyla 202,5 liradan başladı. Ayrıca, hissenin tavandan 1,9 milyon alım beklemeye geçtiği gözlemlendi.