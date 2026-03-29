Sabiha Gökçen’de Hava Koşulları Nedeniyle 127 Sefer İptal Edildi

sabiha-gokcen-de-hava-kosullari-nedeniyle-127-sefer-iptal-edildi

Yoğun Sis ve Kötü Hava Şartları Uçuşları Aksatıyor

İstanbul’u etkisi altına alan yoğun sis ve olumsuz hava koşulları, hava trafiğinde ciddi aksaklıklar yaratıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADK) tarafından alınan kısıtlama kararı gereğince hem kalkışlı hem de varışlı uçuşlarda düzenlemeler yapıldı. 29 Mart Pazar günü için planlanan toplam 127 sefer, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Görüş mesafesinin azalması ve aşırı rüzgar dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan 11 uçak ise çevre havalimanlarına yönlendirilmek zorunda kaldı.

YOLCULAR BANKOLARDA SIRAYA GİRDİ

İptal haberleri sonrası yolcular, bilet işlemlerini güncellemek ve bilgi almak amacıyla havalimanındaki bankolara yöneldi. İç hatlar terminalinde oluşan yoğunluk özellikle dikkat çekerken, seferleri iptal olan yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI DEVAM EDİYOR

Hava tahmin raporlarına göre, bu olumsuz koşulların ilerleyen günlerde de devam etmesi öngörülüyor. Havayolu şirketleri, meteorolojinin seyrine bağlı olarak iptallerin ve gecikmelerin devam edebileceği konusunda yolcuları uyarırken; seyahat etmeyi planlayanların uçuş durumlarını mobil uygulamalar üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

