Sabıkalılar Çocuklarla Temastan Uzak Tutulacak

Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis’e sunuldu. Teklifte, cinsel istismar, kasten adam öldürme ve cinsel saldırı gibi suçlardan mahkum olan kişilerin çocuklarla doğrudan temasta bulundukları alanlarda çalışmaları ve çocukların yer alacağı iş yerleri işletmeleri yasaklandı. Teklifin gerekçesinde, “Hüküm giymiş kişilerin cezalarının infazından sonraki süreçte çocuklarla doğrudan temas gerektiren alanlarda bulunmaları, telafisi imkansız riskler barındırdığı göz önünde bulundurulduğunda kamu düzeni ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması amacıyla ölçülülük ilkesi gözetilerek düzenleme yapılmaktadır.” ifadesine yer verildi.

SABIKALILAR ÇOCUKLARDAN UZAK TUTULACAK

Düzenlemede, “Haklarında insan ticareti, kasten öldürme, cinsel saldırı, çocuklara cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik, fuhuş suçlarından mahkumiyet kararı bulunan kişilerin” belirli alanlarda çalışma ayrıcalıkları kısıtlandı. Teklifte, söz konusu suçlardan sabıkası olanların, şu alanlarda çalışamayacağı belirtiliyor: “Bahse konu suçların nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda kamuya, özel sektöre veya sivil toplum kuruluşlarına ait her ne adla olursa olsun çocukların yoğun olarak bulunduğu çocuk hizmet birimleri, adli görüşme odaları, eğitim kuruluşları, çocuk etkinlik ve oyun evleri, okullar, okul servisleri, okul kantinleri, yurtlar, kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, internet kafeleri, oyun salonları, çocuk spor okulları, beden eğitimi ve spor tesisleri olarak işletilen iş yerlerini şahsen işletemez, bu iş yerlerinde çalıştırılamaz ve herhangi bir sıfatla fiilen bu iş yerlerinde görev alamaz.”

ÇALIŞTIRANA DA YAPTIRIM ÖNGÖRÜLDÜ

Teklifte yer alan yasa maddelerine göre, bu tür suçlardan mahkum olanların işyeri açmalarına engel olunacak, belirtilen iş yerlerinde çalışan işverenlere de ceza uygulanacak. Önerilen düzenlemeye göre, yasa dışı hareket eden işverenlere, her biri başına brüt asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası verilecek. Bu cezanın ardından, işveren yasağa rağmen çalıştırmaya devam ederse, belirlenen süre zarfında birinci fıkraya aykırı hareket eden her çalışan için brüt asgari ücretin yedi katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Aykırılık durumunun devam etmesi halinde işyeri kapatılacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından sabıkalı kişilerin işletmeleri 6 ay içinde devredilecek.