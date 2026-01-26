Sabri Ülker Vakfı Yeni Yapılanma İle Güçleniyor

sabri-ulker-vakfi-yeni-yapilanma-ile-gucleniyor

GIDA VE BESLENME BİLİMLERİNDE YENİ DÖNEM

Toplumla bilimsel bilgiyi paylaşmayı hedefleyen Sabri Ülker Vakfı, yeni yapısıyla küresel hedeflerini güçlendiriyor. Vakfın başkanlık görevini üstlenen Yahya Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevi yürütüyor. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ni Dr. Talat İçöz üstlenirken, Begüm Mutuş Genel Sekreter ve İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaya başladı. Yönetim Kurulu’nda Meryem Ülker Küçükaşcı, İbrahim Taşkın ve Murat Ülker de yer alıyor.

BİLİM KURULU ULUSLARARASI KATILIMLA GÜÇLENİYOR

Vakıf, Bilim Kurulu’nu küresel etki sağlama hedefiyle yeniden yapılandırıyor. Bu kapsamda, Wageningen Üniversitesi Beslenme Biyolojisi Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Renger F. Witkamp ve BAE Üniversitesi Beslenme ve Sağlık Bölümü Başkanı, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayesha Al Dhaheri, yeni dönemde görev alacak isimler arasında yer alıyor. Bu uzmanlar, 2025 Ekim’de Bilim Kurulu’na katılan Prof. Dr. Burcu Özsoy ile birlikte çalışacak.

MEVCUT ÜYELER GÖREVE DEVAM EDİYOR

Bilim Kurulu’nun mevcut üyeleri, Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, Dr. Laura Fernandez Celemin, Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel, Prof. Dr. Hünkar Korkmaz, Prof. Dr. Burcu Özsoy, Dr. Zeki Ziya Sözen, Dr. Julian Stowell ve Prof. Dr. Serhat Ünal görevlerine devam ediyor. Kurul, vakfın tüm program ve projelerinin geliştirilmesi, planlanması ve uygulanmasından sorumlu olacak.

