Sadettin Saran Aylık Gelirini 5 Milyon TL Olarak Açıkladı

İş insanı Sadettin Saran, sahibi olduğu S Sport üzerinden “yasa dışı bahis reklamı” yapıldığı iddialarıyla açılan davada ikinci kez mahkeme önüne çıktı. Duruşma, İstanbul Adalet Sarayı’nda gerçekleştirildi ve Saran’ın mahkemeye sunduğu gelir beyanı dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde hakkında dava açılan Saran, daha önce 26 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Adliyesi’nde ifade vermişti. Davanın son duruşması ise İstanbul’da yapıldı.

AYLIK GELİRİ 5 MİLYON TL

Duruşmada açıklamalarda bulunan Saran, mali durumu ve iş geçmişi hakkında bilgi verdi. Saran, “Aylık gelirim 5 milyon TL. Devlet memuru çocuğuyum, 30 yıldır şirketi dişimle tırnağımla kurdum. Yasa dışı bahis özendirmemiz yok” ifadelerini kullandı.

YASA DIŞI BET REKLAM İDDİASI

İstanbul’da yürütülen yasa dışı bahis teşvik soruşturması kapsamında, Sadettin Saran ile birlikte diğer bazı şüpheliler hakkında 2024 yılında bir iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Saran, şüpheli olarak yer aldı. Suçlamanın, S Sport’un internet sitesinde gerçekleştirilen futbol karşılaşmalarında yasa dışı bahis reklamlarının yayınlanmasına dayandığı belirtildi. Savcılık, Sadettin Saran için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile 3 bin güne kadar adli para cezası talep etti. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

