Safiye Soyman Oğlunu Mezarı Başında Andı

Safiye Soyman, iki yıl önce MS hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz’ü Bodrum’daki Gündoğan Mezarlığı’ndaki mezarı başında duygusal bir törenle andı. Ünlü sanatçı, gözyaşlarına hakim olamadı. “Sanki oğlum dün vefat etmiş gibi” sözleriyle acısını dile getirdi. Anma töreni yürek burkan görüntülere sahne oldu.

İKİNCİ YILDA MEZAR BAŞINDA DUA

Safiye Soyman’ın oğlu Harun Akaröz, 24 yıldır mücadele ettiği MS hastalığı nedeniyle 2024 Temmuz’unda vefat etmişti. Ölümünün ikinci yılında Gündoğan Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Törene Safiye Soyman, Faik Öztürk ve çok sayıda yakın katıldı. Mezar başında dualar okundu. Soyman daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

EVLAT ACISI TARİF EDİLEMEZ BİR ŞEY

Yaşadığı üzüntüyü paylaşan Safiye Soyman, “İkinci sene ne çabuk geçti, rüya gibi” dedi. “Bu acı sönmüyor, ne anne ne baba hiçbir şeye benzemiyor.” ifadelerini kullandı. Evlat acısının başka bir şey olduğunu söyledi. “Yaz kış sürekli mezarına geliyorum.” diye ekledi. “Şarkılarımı söylerken gözüm hep yaşlı, içim ağlar.” Faik Öztürk ise “Ateş düştüğü yeri yakar.” dedi. “Her şey gözümüzün önüne geliyor.” sözleriyle duygularını paylaştı. “Safiye’nin oğlu Harun’un yastığıyla yattığını bilirim.” diye konuştu.