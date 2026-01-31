Sağanak Yağış Sonrası Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

saganak-yagis-sonrasi-mahsur-kalanlar-kurtarildi

Kentte meydana gelen sağanak yağışın ardından Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’nde bazı konutlar su altında kaldı. Bu durum, evlerinde yaşlı ve engelli bireylerin mahsur kalmasına neden oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ BÖLGEDE

Olayın ardından durumu bildiren ihbarlar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, suyla dolmuş sokakları botla geçerek evlerin bulunduğu alana ulaştı.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Mahsur kalan bireyler, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı ve tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

