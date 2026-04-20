Sağanak Yağışlar Batman Çayı’nda Çökmeye Neden Oldu

Kentte ETKİLİ SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kentte sağanak yağışlar, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Batman Çayı’nda meydana gelen yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükselmesi, Batman Çayı 2 Köprüsü’nün kenar ayaklarının aşınmasına yol açtı.

KÖPRÜDE ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Bu durum nedeniyle, Güney Çevre Yolu ile köprü bağlantısının bulunduğu alanda önemli bir çökme gerçekleşti. Yol, çift taraflı trafiğe kapatılarak, araçlar alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bölgede Karayolları ekipleri harekete geçerek yolda gerekli çalışmalara başladı.

