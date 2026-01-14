Sağlık Bakanı Memişoğlu: 2026 Sağlıklı Yaşam Politikaları Güçlenecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026 yılı için sağlıklı yaşamı desteklemeye yönelik politikaların güçlendirileceğini duyurdu. Yaptığı açıklamada, tütün bağımlılığıyla mücadelede daha kapsamlı ve etkili adımlar atılacağını belirtirken, bu konuda kamuoyuna daha fazla bilgi vereceklerini söyledi.

KAMUOYUNA İLAN EDİLECEK DÜZENLEMELER

Mobil ekiplerin sahada daha aktif hale getirileceğini dile getiren Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerinin yaygınlaştırılacağını ifade etti. Kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımına dair yeni düzenlemelerin tamamlanmak üzere olduğunu kaydederken, bu düzenlemelerin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine geleceğini de açıkladı.

TÜTÜN VE GIDA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDE DURULACAK

Memişoğlu, dijital bağımlılık, tütün bağımlılığı ve yeme alışkanlıklarının hepsinin bir alışkanlık türü olduğunu belirtti. “Bu alışkanlıklardan hep beraber vazgeçmemiz gerekiyor. Doğru ve düzgün, sağlıklı alışkanlıklar edinmemiz gerekiyor.” diyerek, tütünle ilgili iyi bir mevzuat çalışması yaptıklarını ifade etti. Denetimlerin de içinde olduğu çalışmaların yapıldığını vurgulayan Memişoğlu, “Hem tütünle hem de gıda ve şekerle ilgili Tarım Bakanlığı’nın da dahil olduğu bir çalışma içerisindeyiz. Onu da yakında kamuoyu ile paylaşacağız.” şeklinde konuştu.

“Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” politikasını oluşturmaya çalıştıklarını belirten Memişoğlu, “Bunun en önemli mottosu olarak da koruyan, geliştiren ve üreten sağlık diyoruz.” dedi. Türk sağlık hizmetinin, son 24 yılda Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde büyük bir gelişim süreci yaşadığını vurgularken, “Hem kovidde hem de depremde ispatlandı. Uluslararası anlamda da 160 ülkeden insan gelip Türkiye’den sağlık hizmeti alabiliyor.” ifadelerini kullandı.

