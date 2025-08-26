Sağlık Bakanlığı’ndan Olayla İlgili Açıklama

YAŞANAN OLAY

Konya Meram Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayda, görevli doktor genç bir kadını muayene etmeyi reddetti. Doktor, kadının kıyafetinin “açık” olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine, doktorun kendisini ‘teşhirci’ olarak itham ettiği genç kız gözyaşlarına hakim olamadı. Bu olay, sosyal medyada büyük bir tepki topladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan durum sonrası Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili harekete geçti ve doktor hakkında idari soruşturma başlattığını duyurdu. Bakanlık, yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir.”