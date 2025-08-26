Gündem

Sağlık Bakanlığı’ndan Olayla İlgili Açıklama

saglik-bakanligi-ndan-olayla-ilgili-aciklama

YAŞANAN OLAY

Konya Meram Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayda, görevli doktor genç bir kadını muayene etmeyi reddetti. Doktor, kadının kıyafetinin “açık” olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine, doktorun kendisini ‘teşhirci’ olarak itham ettiği genç kız gözyaşlarına hakim olamadı. Bu olay, sosyal medyada büyük bir tepki topladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan durum sonrası Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili harekete geçti ve doktor hakkında idari soruşturma başlattığını duyurdu. Bakanlık, yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir.”

ÖNEMLİ

Gündem

Konya’da Zanlı Tarlada Yakalandı

Konya'da bir baba ve 11 yaşındaki oğlunun cinayet şüphelisi, saklandığı mısır tarlasında yakalanarak gözaltına alındı. Olayın detayları araştırılıyor.
Gündem

Ankara’da Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'da hafriyat kamyonunun bir otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza, olayın meydana geldiği bölgede büyük bir üzüntü yarattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.