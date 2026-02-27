Sağlık Bakanlığı Uyuşturucu Testi İddialarını Yanıtladı

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan ve okullarda çocuklara yönelik ‘uyuşturucu testi yapılacağı’ yönündeki haberlerin kamuoyunda yanlış anlamalara neden olduğunu açıkladı. Bakanlık, özellikle 12-18 yaş arası gençler üzerinde davranışsal dijital bağımlılık, tütün kullanımı ve diğer bağımlılık risklerini değerlendiren bir tarama programı geliştirileceğini duyurdu.

BİLİMSEL VE ETİK TEMELLİ YAKLAŞIM

Açıklamada, bu programın Bağımlılık Bilim Kurulu akademisyenleriyle iş birliği içinde oluşturulacağı ve uluslararası bilimsel standartlara uyacağı belirtildi. Sürecin etik ve bilimsel ilkelere uygun ilerleyeceği vurgulanırken şu ifadeler yer aldı: “Söz konusu çalışma, herhangi bir biyolojik test uygulamasını değil, iletişim dili özenle hazırlanmış, bilimsel geçerliliği olan anket ve soru formları aracılığıyla risk durumlarının erken dönemde tespit edilmesini amaçlayan koruyucu bir halk sağlığı yaklaşımını içermektedir.”

AİLE BİLGİLENDİRMESİ VE DESTEK MEKANİZMASI

Programın, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirileceği ve gençlerin gelişim sürecinde ailelerin mercek altına alınacağı aktarıldı. Tarama sonuçlarına göre risk altında olabileceği belirlenen gençlerin, psikolog ve psikiyatri uzmanlarının bulunduğu danışmanlık hizmetlerine yönlendirileceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, ailelerin de sürecin bir parçası olarak bilgilendirileceği ve destek mekanizmalarının devreye gireceği ifade edildi: “Özellikle dijital bağımlılık başta olmak üzere bağımlılık risklerinin, çoğu zaman aileler tarafından dahi fark edilmeden ilerleyebildiği erken dönemlerde bilimsel destek mekanizmaları devreye alınacaktır.”

Bu açıklamalar, haber metninin amacını, kapsamını ve ailelerin rolünü net bir biçimde okuyucuya aktarıyor.