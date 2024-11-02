Sağlık Kontrolü Sırasında Silahlı Saldırı

Olay, saat 11.00 civarında ilçe merkezindeki Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’nin acil servis girişinde gerçekleşti. ‘Kasten yaralama, tehdit ve hakaret’ suçlarından önceki gün gözaltına alınan Aydın Tokay, sağlık kontrolü için polis ekipleri tarafından hastaneye getirildiği esnada husumetlisi G.D.’nin silahlı saldırısına uğradı. G.D.’nin ateş ettiği tabancadan çıkan kurşunlar, Tokay’la beraber bir hastane görevlisi ve bir kadının yaralanmasına sebep oldu. G.D., polis tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilirken, ağır yaralı olan Aydın Tokay kurtarılamadı. Diğer iki yaralı ile saldırgan G.D.’nin tedavileri devam etmekte, hastane görevlisinin başından vurulduğu ve durumunun ağır olduğu bildirilmektedir. Olay yerine gelen Van Valisi Ozan Balcı, incelemelerde bulundu.

VALİ BALCI’DAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Vali Balcı, “Dün gece iki vatandaşımız arasında kişisel alacak verecek anlaşmazlığından dolayı bir kavga çıkmıştır. Bu kişiler polise başvurduklarında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla kasten yaralama ve darp iddiasıyla suçlu gözaltına alınıyor. Bugün kasten yaralama cebir iddiası nedeniyle şüpheli kişi, adliyeye sevk edilmek üzere polislerimiz tarafından Erciş Devlet Hastanesi’ne getiriliyor. Burada sağlık raporu aldıktan sonra adliyeye intikal edileceği sırada hastanenin girişinde husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğruyor. Maalesef, vatandaşımız hayatını kaybetti. Silahı ateş eden kişi etrafa rastgele ateş açtığı için, yönlendirme personeli olarak görev yapan bir sağlık çalışanımız ağır yaralandı ve yaralı durumdaki personelimiz ameliyat için alındı. Doktorlarımızın yoğun çabalarına rağmen maalesef kendisini kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Sevenlerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Ayrıca, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi etkisiz hale getirmek amacıyla polisimiz de zor kullanarak bacağından yaralayıp etkisiz hale getirdi” şeklinde konuştu.