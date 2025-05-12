Şahin: Yönlendirici Yayınlar, Haksızlıktır

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı sonrasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de bir açıklama gerçekleştiriyor. Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sürece önderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE DEĞER VERİYOR

Şahin, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin yalnızca bir güvenlik politikası değil, halkın huzur ve güven içerisinde yaşama hakkına olan ortak bağlılığın bir göstergesi olduğunu belirtti. Bu hedefin sabır, netlik ve tavizsiz bir duruşla adım adım hayata geçirildiğine dikkati çekti. Herkesin hassas bir süreçte ortak akıl ve sorumluluk duygusuyla bir araya geldiğinin altını çizen Şahin, bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici içerikler ile kamuoyunu yanıltmaya çalışmasının açık bir sorumsuzluk örneği olduğunu ifade etti. Böyle yayınların barışı benimseyen Türk halkına karşı büyük bir haksızlık teşkil ettiğini vurguladı.

DEVLET TARAFINDAN GEREKEN ÖNLEMLER ALINACAK

Şahin, bu tür içeriklerin toplumsal birliğe zarar verme potansiyeli taşıdığını dile getirdi. Terörle mücadelenin sadece güvenlik birimlerinin değil, basın, sivil toplum ve tüm vatandaşların ortak yükümlülüğü olduğuna dikkat çekerek, “Devletimiz, yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu hiçe sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla hayata geçirecektir” dedi. Şahin, milletin vicdanının provokasyonlara değil, gerçeğe kulak vereceğini belirtti. Ayrıca, huzur, güven ve toplumsal istikrara katkı sunan yayıncılık anlayışının her türlü takdiri hak ettiğini vurguladı.