Şahintepe’deki Varan Göleti’nde Yosun Patlaması Yaşandı

sahintepe-deki-varan-goleti-nde-yosun-patlamasi-yasandi

Şahintepe’deki Varan Göleti’nde, su sirkülasyonunun durması ve çevresel atıkların birikmesi sonucunda yosun patlaması yaşandı. Göletteki binlerce balığın kıyıya vurduğu gözlemlendi. Balıkların telef olması, çok sayıda martının bölgeye gelmesine neden oldu.

YOZUN PATLAMASI VE KİRLİLİK

Yaşanan yosun patlaması ve balık ölümleri, gölette ciddi bir kirlilik oluştururken çevreye de kötü bir koku yayıldı. Daha önce de benzer çevre kirliliği olayları ve kitlesel balık ölümlerinin meydana geldiği gölet için İSKİ ekiplerinin kapsamlı bir çalışma gerçekleştireceği belirtildi.

NUMUNELER LABORATUVARDA İNCELENECEK

Toplanacak su numuneleri laboratuvar ortamında incelenerek, kirlilik düzeyi ve balık ölümlerinin sebepleri belirlenecek. Elde edilen veriler doğrultusunda göletin rehabilitasyonu için planlama yapılması bekleniyor.

