Sahte Araç Kiralama Çetesi Yakalandı

DOLANDIRICILARIN YENİ OYUNU KIRILDI

Kocaeli’de dolandırıcıların son planı ortaya çıkarıldı. Araç kiralama internet sitesi üzerinden dolandırılan vatandaşlar, durumu hemen polise bildirerek şikayette bulundu. Yapılan detaylı incelemelerde, İ.Ö., O.G. ve T.G. isimli şahısların liderlik ettiği bir çetenin sahte araç kiralama sitesi aracılığıyla insanları dolandırdığı tespit edildi.

MAĞDUR SAYISI VE MALİYET BÜYÜK

Bu dolandırıcılık olayı, toplamda 122 kişiyi mağdur etti ve şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 180 milyon TL’lik para hareketliliği olduğu belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 6 Mayıs’ta bu çeteye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sonucunda 109 şüpheliden 101’i gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu, beş şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

ÇEŞİTLİ İLLERDE YAKALANDILAR

Eş zamanlı operasyonlar, Kocaeli, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale’de gerçekleştirildi. 9 Mayıs’ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52’si tutuklanırken, 45’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 49 şüpheli serbest bırakıldı.