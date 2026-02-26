Sahte Bağış Linkleriyle Ramazan Dolandırıcılığı Tehditi

Ramazan ayı boyunca faaliyetlerine devam eden dolandırıcılar, sahte bağış sayfaları aracılığıyla siber saldırılarda bulunuyor. Vatandaşların manevi hislerini istismar eden bu hırsızlar, SMS yöntemi ile dolandırıcılık yapıyor. Gelen mesajlarda yer alan linklere tıklayan bireylerin cep telefonlarına sızarak, kısa sürede istediklerini gerçekleştirebiliyorlar.

SAHTE İFTAR REZERVASYONLARI

Vatandaşlara iletilen “İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir” içerikli mesajlar, merak uyandırarak sahte web sitelerine yönlendirmek amacı taşıyor. Mesajdaki linke tıklayan kullanıcılar, oltalama (phishing) yöntemiyle kişisel bilgilerini bilmeden dolandırıcılara teslim etme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

DOLANDIRICILARIN HEDEFİ KİŞİSEL VERİLER

Bilişim uzmanları, dolandırıcıların ele geçirdiği bilgilerle kredi çekme, yeni GSM hatları çıkarma ve farklı platformlar üzerinde işlem yapma yeteneğine sahip olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, vatandaşa dikkatli olmaları ve şüpheli mesajlara karşı tedbirli yaklaşmaları gerektiği hatırlatılıyor.

