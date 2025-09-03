Sahte Şeyh’in 175 Milyon Lirası Alındı

Diyarbakır’da Soruşturma Tamamlandı

Diyarbakır Bağlar’da kendisini “Koteken Şeyhi” olarak tanıtan Abdulletif Aslan ve yakınları hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Sahte şeyhin muskalar için 500 ve dualar için 300 lira istediği belirlenirken, 175 milyon liralık mal varlığına da el konuldu. Abdulletif Aslan, kendisine yöneltilen iddiaları reddederken, eşi de savunmasında mal varlıklarını “mutfak masraflarından kısarak” kazandıklarını ifade etti.

Abdulletif Aslan’ın Tarifesi ve İşleyişi

Diyarbakır’da “Kotekan Şeyhi” olarak bilinen Abdulletif Aslan’a yönelik yürütülen soruşturmanın detayları belirlendi. İddianameye göre, Aslan, Bağlar ilçesinde “dergah” olarak tanıttığı işyerinde muskalar için 500 lira, dualar içinse 300 lira talep ediyordu. Her gün buraya gelen birçok kişi, bu hizmetlerden yararlanmak için sıraya giriyordu. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda sıra fişleri ve Arapça mühürler gibi çok sayıda belge ele geçirildi.

Mali Suçlar Raporu ve Gayrimenkul Tespiti

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılında başlattığı soruşturmayı başlangıçta takipsizlikle sonlandırdı. Ancak, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor sonrası yeniden soruşturma izni alındı. Raporda, 2019-2023 yılları arasında Abdulletif Aslan’ın hesaplarında önemli bir para hareketliliği tespit edildi. Ayrıca Aslan’ın üzerine birçok gayrimenkul ve aracın kaydedildiği, eşinin ve çocuklarının ise herhangi bir resmi gelir olmaksızın önemli mal varlıklarına sahip olduğu belirlendi. MASAK incelemesi, bazı mülklerin Aslan’ın akrabaları ve müritlerinin isimlerine geçirildiğini de ortaya koydu.

Yalanlama ve Savunma Süreci

Abdulletif Aslan, ifade verirken “Hiç kimseden muska veya dua için para almadım. Medrese için insanlar gönüllü yardım etti” dedi. Ancak telefon görüşmelerinde Aslan’ın muskalar için 500 lira istediği belirlendi. Eşi, suçlamaları kabul etmezken mal varlıklarının “mutfak harçlıklarını biriktirerek” kazanıldığını ileri sürdü. Fakat eşinin bazı telefon görüşmelerinde yine de 500 lira talep ettiği tespit edildi. Oğulları C.A., hesap hareketlerinin “Gazze’ye ve Afrika’daki su kuyularına yardım için toplandığını” iddia etti. Fakat, soruşturma dosyasında bu tür bağışlar toplama yetkilerinin olmadığı ifade edildi.

175 Milyon Liralık Mal Varlığı ve Dava Süreci

İddianamede, Abdulletif Aslan’ın dolandırıcılık yoluyla gelir elde ettiği ve bu gelirle taşınır ve taşınmaz mal varlıkları elde ettiği vurgulandı. Şüphelilerin toplam mal varlıkları 175 milyon liralık bir değere ulaştı. Ayrıca, Abdulletif Aslan ve oğlu hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diğer sekiz şüpheli hakkında ise suç kaynağı mal varlıklarının aklanması nedeniyle 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Dava, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde aralık ayında görülecek.