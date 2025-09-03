Sahte Şeyhin Mal Varlığına El Konuldu

DİYARBAKIR’DA KENDİNİ KOTEKEN ŞEYHİ OLARAK TANITAN ABDULLETİF ASLAN HAKKINDA SORUŞTURMA SONUÇLANDI

Diyarbakır Bağlar’da “Kotekan Şeyhi” olarak bilinen Abdulletif Aslan ve yakınları hakkında yürütülen soruşturma nihayet tamamlandı. Yapılan incelemelerde, Aslan’ın 175 milyon liralık mal varlığına el konulurken, muska için 500 lira, dua için ise 300 lira talep etmesi dikkat çekti. Abdulletif Aslan, iddiaları reddederken, eşi ise mal varlıklarını “mutfak masraflarından kısarak” edindiklerini belirtti.

SORUŞTURMA VE İDDİANAME DETAYLARI

Habertürk gazetesi muhabiri Veysi İpek’in aktardığı bilgilere göre, Abdulletif Aslan, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde “dergah” olarak adlandırdığı işyerinde hizmet veriyordu. Burada, muska için 500 lira, dua için de 300 lira talep ediyordu. Aslan, işyerinin çevresini güvenlik kameralarıyla donatmıştı ve her gün yüzlerce kişi muska almak için sıraya giriyordu. Operasyon sırasında, yapılan aramalarda sıra fişleri, Arapça mühürler ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

MAL VARLIKLARI ÜZERİNDE DURUM TESPİTİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılında başlatılan soruşturmayı önce takipsizlikle sonuçlandırdı. Fakat Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor sonucunda mahkemeden yeniden soruşturma izni alındı. Raporda, Abdulletif Aslan’ın hesaplarında 2019-2023 yılları arasında büyük miktarlarda para hareketliliği tespit edildi. Aynı zamanda eşi ve çocuklarının resmi bir gelirleri olmamasına rağmen önemli gayrimenkul ve mal varlıklarına sahip oldukları belirlendi. İncelemelerde, bazı mülklerin Aslan’ın akrabaları ve müritlerinin çocuklarının üzerine geçiş yaptığı da ortaya çıktı.

IDDIALARIN REDDİ VE SAVUNMA

Abdulletif Aslan, ifadesinde, “Hiç kimseden muska veya dua için para almadım. Medrese için insanlar gönüllü yardım etti” şeklinde savunma yaptı. Ancak yapılan incelemelerde Aslan’ın telefon görüşmelerinde muska için ücret talep ettiği belirlendi. Eşi ise suçlamaları kabul etmedi ve mal varlıklarının “mutfak harçlıklarını biriktirerek” alındığını iddia etti. Buna karşın, eşinin de bazı telefon görüşmelerinde muska için para talep ettiği kaydedildi. Oğulları C.A. hesap hareketlerindeki paraların “Gazze’ye ve Afrika’daki su kuyularına yardım amacıyla toplandığını” ifade etti, fakat soruşturma dosyasında bu tür bir bağış toplama yetkilerinin olmadığı vurgulandı.

DOLANDIRICILIK VE CİNAYETTEN HAPİS CEZASI İSTEMİ

İddianamede, Abdulletif Aslan’ın dolandırıcılık faaliyetleri neticesinde kazanç sağladığı ve bu gelirleri, kendisi ve yakınları üzerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığı edinmek suretiyle sisteme entegre ettiği belirtildi. 175 milyon liralık mal varlığı bu durumu doğruluyor. İddianamede, Aslan ve oğlu hakkında dolandırıcılıktan 17 yıl hapis cezası talep edilirken, diğer 8 şüpheli hakkında da suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan 7 yıla kadar hapis isteniyor. Dava, aralık ayında Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.