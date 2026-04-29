Sait Bilgin’den Adalet Bakanı’na Adalet Çağrısı

6 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen ve 11 ilde on binlerce insanın yaşamını yitirdiği depremler sonrasında, yıkılan binaların sahipleri ve müteahhitlerine açılan davaların süreci devam ediyor.

KAYBOLAN 115 CAN

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Penta Park Sitesi’nin 1. ve 3. blokları, 6 Şubat depremlerinde tamamen yıkılmış, BilginPro kurucusu Sait Bilgin’in eşi Pınar Bilgin ile çocukları Mazhar Kaan ve Sürur Hakan Bilgin’in de aralarında bulunduğu toplam 115 kişi hayatını kaybetmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, müteahhitler Özcan Çakmak, Mesut Başkır ve Metin Başkır hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

KİŞİ BAŞINA CEZA TALEBİ

Depremzede Penta Park Konutları’nın müteahhidi ve eski mimarlar odası Kahramanmaraş İl Başkanı Mesut Başkır, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Başkır’ın deniz yoluyla yurtdışına çıkma girişiminde bulunabileceğini belirterek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, Marmaris’te bir yelkenli tekne tespit etti ve durdurdu.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen son duruşmada, tutuklu sanıklardan Mesut Başkır’ın tutukluluğunun devamına, Özcan Çakmak’ın ise tahliyesine karar verildi. Bu gelişme üzerine Penta Park Sitesi’nde ailevi kayıplar yaşayan Bilgin, sosyal medya üzerinden kararın adaletsiz olduğunu belirtti.

TAHLİYE KARARINA TEPKİ

Bilgin, tahliye edilen Çakmak’ın sitenin inşasında aktif rol aldığını ve bu sıfatla daireleri pazarladığını vurguladı. Hatırlatarak, depremler sonrası kurtarma çalışmalarını yürüttükleri esnada Çakmak’ın Marmaris’ten Yunanistan’a kaçma girişiminde yakalandığını aktardı. Çakmak’ın “Biz sadece şirket görevlisiyiz” ifadesinin sorumluluğu başkalarına yüklemeye çalıştığını belirtti.

ACILI BABA’NIN PAYLAŞIMI

Mektubunda yaşadığı acıları paylaşan Bilgin, enkazda ailesinin izini sürerken çocuklarının sarı montunu bulmak için günlerce aradığını dile getirdi. “Bir baba olarak evladımın cansız bedenine ulaşabilmek için bir renk aradım” diyerek yaşadıklarının hafızalardan silinmeyeceğini belirtti. Bilgin, davalarda müteahhitlerin yanı sıra tüm ihmali bulunanların yargılanması gerektiğini savundu.

ADALATSIZLIK DUYGUSU

Adalet Bakanı’na hitaben yazdığı mektupta Bilgin, adaletin sağlanması konusunda çağrıda bulundu. “Hukuken doğru kararlar verilebilir fakat vicdanları yaralayan bir adaletsizlik duygusu oluştu” dedi. Bilgin, geçmişte açıklanan “Geri adım atılmayacak” sözlerinin umut verdiğini ancak sorumlu olanların henüz hesap vermediklerini vurguladı.

ADALET AÇISINDAN BEKLENTİLER

Bilgin, tahliye edilen Çakmak’ın teknik sorumluluğu olmadığını savunsa da, bilirkişi raporları ve olayın seyrinin göz önünde tutulması gerektiğini ifade etti. Adaletin gecikmeden sağlanması için Bakan’ın iradesine duyulan güveni koruduklarını belirten Bilgin, “Bu ülkenin sessiz çoğunluğu olarak gönlümüze merhem olacak tek şey; iradenizle adaletin süratle tesis edilmesidir.” ifadeleriyle çağrısını sürdürdü.

Açık mektubunda yaşadığı acıya ve adalet arayışına dikkat çeken Bilgin, 115 kişilik kaybın yükünü taşıyan bir birey olarak kelimelerini kaleme aldı. “Deprem sırasında Penta Park Sitesi iki bloğuyla yıkıldı ve bu bina, 115 insana mezar oldu…” ifadesiyle acısının derinliğini paylaştı.