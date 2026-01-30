Sakarya’da Cansız Bedeni Bulunan Murat Arslan’ın Sırrı Araştırılıyor

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Murat Arslan’ın ailesi, kendisinden 2 gündür haber alamayınca durumu yetkililere bildirdi. Taşkısığı Mahallesi’nde eski kum ocaklarının yer aldığı göletler bölgesindeki çalılık alanda bir erkeğin hareketsiz olduğu ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Murat Arslan olduğu tespit edildi.

OTOPSİ İŞLEMİ GERÇEKLEŞECEK

Murat Arslan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.