Sakarya’da Denize Giriş Yasaklandı!

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI

Sakarya’da bulunan üç ilçede, olumsuz hava koşulları deniz aktivitesini tehlikeli hale getirdi. Karasu, Kaynarca ve Kocaali kaymakamlıkları, yüksek dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girişi yasakladı.

DENİZ GÜVENLİĞİ İÇİN YASAKLAR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, sahillerde denize girmeye çalışan vatandaşların güvenliği için uyarılarda bulunarak, yasaklara dikkat çekti. Sahillerde kırmızı bayraklar dalgalanarak, denize girişin tehlikeli olduğu konusunda vatandaşları bilgilendiriyor.

ÖNEMLİ

Bebek Arabası Kısıtlaması Son Erdi

Belediye otobüslerinde bebek arabasıyla yapılan yolculuklara yönelik kısıtlamalar, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun halkın talebi sonrasında kaldırıldı.
