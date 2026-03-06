Sakarya’da Ehliyetsiz Sürücüye 200 Bin TL Ceza

Sakarya’da sivil trafik ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde kurallara uymayan sürücüler için ceza uyguladı. Serdivan ilçesinde yapılan denetimlerde; ehliyetsiz araç kullanan, cam filmi takan, aşırı sesle müzik dinleyen ve emniyet kemeri takmayan çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE AĞIR CEZA

Ehliyetsiz sürücülerden biri, stajyer ehliyeti varken aldığı cezalardan dolayı ehliyeti iptal edildiği halde yine de araç kullanmayı sürdürdüğü için tekrar yakalandı. Bu durum sonucunda sürücüye 200 bin lira, ruhsat sahibine ise 40 bin lira ceza kesildi.

Ceza kesildiği esnada, ehliyetsiz sürücü yüksek miktar dikkate alarak “200 bin lira mı yazacaksınız? Benim aracım 200 bin lira etmiyor ağabey” şeklinde sitemde bulundu. Cezanın uygulandığı andan sonra, araç kullanılmayacak durumda bırakılmaması için ehliyeti olan bir tanıdığını arayarak arabasını bölgeden aldırma yoluna gitti.

Emniyet kemeri takmadığı belirlenen bir diğer sürücü ise, aynı zamanda yüksek sesle müzik dinlediği sırada neşeli bir tavır sergileyerek basın mensupları ve trafik polisleri ile sohbet etti. Sürücü, “İyi bari azmış, görevlerini yapıyorlar. Suçluyuz, cezalıyız. Hakkımızdaki cezayı yedik, boynumuz kıldan ince. 2 bin 250 lira ceza yemişiz” ifadelerini kullandı. Basın mensuplarının “Artık kurallara uyacak mısınız?” sorusuna ise “İnşallah” yanıtıyla karşılık verdikten sonra bölgeden ayrıldı.