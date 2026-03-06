Sakarya’da Ehliyetsiz Sürücüye 200 Bin TL Ceza

Sakarya’da sivil trafik birimleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere ceza uygulanarak yaptırım gerçekleştirildi. Serdivan ilçesinde yapılan denetimlerde; ehliyetsiz araç kullanan, cam filminden dolayı ve hava filtreleriyle, yüksek sesle müzik dinleyen sürücülerle birlikte emniyet kemeri takmayanlar için toplamda çok sayıda cezai işlem uygulandı.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANANA 200 BİN TL CEZA

Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen bir sürücünün, stajyer ehliyeti olduğu dönemde aldığı cezalar nedeniyle ehliyeti iptal olmuştu. Buna rağmen sürüş yapmaya devam eden şahıs tekrar yakalandı ve 200 bin lira ceza kesildi. Araç ruhsatına sahip olan kişiye ise 40 bin lira ceza verildi.

Ehliyetsiz araç kullanan sürücü, ceza yazılırken bu miktara itiraz ederek “200 bin lira mı yazacaksınız? Benim aracım 200 bin lira etmiyor ağabey” diyerek sitem etti. Ceza işlemleri sonrasında sürücü, ehliyeti olan bir tanıdığını arayarak, aracını bölgeden aldırdı.

Emniyet kemeri takmayan ve aynı zamanda yüksek sesle müzik dinleyen başka bir sürücü, ceza alırken oldukça neşeliydi ve basın mensuplarıyla sohbet ederek, “İyi bari azmış, görevlerini yapıyorlar. Suçluyuz, cezalıyız. Hakkımızdaki cezayı yedik, boynumuz kıldan ince. 2 bin 250 lira ceza yemişiz” ifadelerinde bulundu. Soru üzerine basın mensuplarının ‘Artık kurallara uyacak mısınız?’ sorusuna “İnşallah” yanıtını vererek bölgeden uzaklaştı.

