Sakarya’da Hava Şartları Tehlikeli!

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI TEHLİKE YARATIYOR

Sakarya’nın üç ilçesinde olumsuz hava koşulları denizde risk oluşturuyor. Karasu, Kaynarca ve Kocaali kaymakamlıkları, dalga ve rip akıntıları nedeniyle denize girişlerin yasaklandığını açıkladı. Bu tedbir, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

DENİZDE GİRİŞ YASAĞI VE UYARILAR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, sahillerde denize girmeye çalışan vatandaşlara uyarılarda bulunarak, yasağa uymalarını hatırlatıyor. Bu kapsamda sahillerde kırmızı bayraklar çekildi ve denize açılmayı planlayan herkesin bu durumu dikkate alması öneriliyor.