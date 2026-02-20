Sakarya’da Hijyen İhlali Nedeniyle İşletme Kapandı

sakarya-da-hijyen-ihlali-nedeniyle-isletme-kapandi

Sakarya’da hijyen standartlarına uymadığı belirlenen bir işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Olay, Akyazı ilçesindeki bir tatlıcıda meydana geldi.

İşletmedeki bir çalışanın hamuru dakikalarca ayağıyla yoğuduğu anlar, bir vatandaş tarafından kaydedildi. Hijyen kurallarını ihlal eden bu görüntüler, büyük tepki topladı.

ZABITA EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Görüntüler sonrasında zabıta ekipleri, olaya müdahale etmek üzere işletmeye yöneldi. Yapılan denetimlerde, çalışanların hijyen kurallarına uygun olarak bone ve kolluk takmadıkları da tespit edildi. Elde edilen bulgularla işletme mühürlenip kapatıldı.

