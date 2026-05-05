Sakarya’da Sağanak Yağışlar Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Kocaali ve Pamukova ilçelerini etkisi altına alan yoğun sağanak yağış, günlük yaşamda çeşitli olumsuzluklar yaşanmasına sebep oldu. Şiddetli yağışlar sonucunda birçok dere taşarken, bazı yollar da hasar gördü ve çökmeler yaşandı.

DERELER TAŞTI, KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Kocaali ilçesinde Hızar, Alandere, Caferiye, Melen, Kozluk ve Bezirgan mahallelerinden geçen dereler taşarak, Melen Çayı’nın debisinin artmasına neden oldu. Bu durum, Kozluk Mahallesi ile Akçakoca ilçesine bağlı Nazımbey Mahallesi’ni birbirine bağlayan Kozluk Köprüsü’nün güvenlik tedbirleri dolayısıyla trafiğe kapatılmasına yol açtı.

EQUIPLER SAHADA, RİSKLER TAKİP EDİLİYOR

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, ekiplerin sahada hızla çalıştığını belirterek, su kanalları ve dere yataklarında şu an için ciddi bir tehlikenin olmadığını ifade etti. Yetkililer, olabilecek risklerin yakından izlenmeye devam edeceğini vurguladı.

PAMUKOVA’DA TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA

Pamukova ilçesinde debisi artan Papaz Deresi, Kemaliye, Ahiler ve Mekece mahallelerinde tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu. Taşkın nedeniyle Kemaliye Mahallesi’nde bir balık restoranı suyla dolarken, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

ÇÖKMELER VE ZARAR GÖREN TARIM ALANLARI

Ayrıca Goncalar Mahallesi’nde Gonca-Kartepe yolunda çökme olduğu, Turgutlu Mahallesi’nde ise dere taşkını nedeniyle tarım alanlarının zarar gördüğü bildirildi. Belediye ekipleri, kapanan yolların açılması ve oluşan hasarların giderilmesi için çalışmalarına devam ediyor.