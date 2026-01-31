Sakarya’daki Trafo Yangınında Patlama Panik Yarattı

sakarya-daki-trafo-yangininda-patlama-panik-yaratti

Olayın kaynağı belirsiz

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, Süleyman Paşa Mahallesi’ndeki Akminare Camii yakınındaki trafodan dumanlar yükseldi. Durumu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek olay yerine yangın söndürme ekipleri ve enerji dağıtım şirketi personeli sevk edilmesini sağladı.

Hızlı müdahale ile kontrol altına alındı

Bölgeye ulaşan ekipler, yangına kısa süre içerisinde müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangın sırasında can ya da mal kaybı meydana gelmezken, trafoda ciddi hasar oluştu. Ekiplerin müdahalesi sırasında meydana gelen patlama, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.

Görüntüler endişe yarattı

Olay anında vatandaş kameralarına yansıyan sahnelerde, trafodan yükselen dumanlar ve yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi yer alıyor. Müdahale esnasındaki patlama ise dikkat çekti.

