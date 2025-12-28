Sakarya Hastanesinde Boşanma Aşamasındaki Eşine Saldırı

sakarya-hastanesinde-bosanma-asamasindaki-esine-saldiri

Sakarya’da, Enes S. adlı 32 yaşındaki bir birey, boşanma sürecindeki eşi Y.G.S.’yi (29) çalıştığı hastanede kovalayıp tabanca ile yaraladı. Olay, 21 Ağustos’ta saat 20.00 civarında Adapazarı ilçesindeki Yenikent Devlet Hastanesi’nde gerçekleşti. Enes S., hastanede eczacı olarak görev alan ve nöbetçi olan eşi Y.G.S. ile görüşmek üzere hastaneye geldi. Burada yaşanan tartışma sonrasında Y.G.S. kaçmaya çalıştı. Enes S., hastanedeki eşini kovalarken, silahı ilk başta tutukluk yaptı. Fakat ardından ateş alarak çıkan mermi Y.G.S.’yi karnından yaraladı. Olayın ardından yakalanan Enes S. tutuklandı, Y.G.S. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İlgili görüntülerde Enes S.’nin Y.G.S.’yi hastanede kovaladığı, peş peşe ateş etmesine rağmen silahın ateş almadığı anlar yer aldı. Ardından kadının vurulma anı da kaydedildi. Görüntülerde, hastane koridorunda koşan çifti fark eden bazı güvenlik görevlilerinin kaçtığı, başka bir güvenlik görevlisinin ise Enes S.’yi etkisiz hale getirdiği gözlemlendi. Ayrıca, bir kadının, Enes S.’nin düşen tabancasını ayağıyla iterek uzaklaştırdığı anlar da görüntülenmiş durumda.

