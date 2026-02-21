Sakarya Ortaokulu’nda Öğrenci Öykü Şenli Hayatını Kaybetti

sakarya-ortaokulu-nda-ogrenci-oyku-senli-hayatini-kaybetti

Olay, Sakarya Ortaokulu’nda gerçekleşti. 5’inci sınıf öğrencisi Öykü Şenli, teneffüste okul bahçesinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandı ve yere düştü. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Şenli, ambulans ile Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen, Şenli yaşamını yitirdi. Şenli’nin vefat haberi, ailesi ve arkadaşları arasında derin bir üzüntü yarattı.

OKULDAN TAZİYE MESAJI

Bu arada, Milas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İlçemiz Sakarya Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencimiz Öykü Şenli’nin vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.

