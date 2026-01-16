Sakarya ve İstanbul’da Fuhuş Operasyonu Gerçekleştirildi

Sakarya’da Fuhuş Operasyonu

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında fuhşa aracılık eden ve yer temin eden şahıslara yönelik olarak Sakarya ve İstanbul’da geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 9 ayrı adrese yönelik düzenlemeler yapıldı.

Gözetim altına alınan 10 şüpheli

Yürütülen operasyon sonucunda F.K. (19), M.A. (20), G.Ç. (31), M.T. (26), M.Ş. (30), O.B. (30), Ç.Ö. (36), S.S. (23), E.Ç. (42) ve S.K. (38) isimli toplam 10 şahıs, fuhşa aracılık etme suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca operasyonlar sırasında fuhşa zorlandığı değerlendirilen 12 kadın güvenlik güçleri tarafından koruma altına alındı. Bu kadınlardan ikisinin yaşının küçük olduğu saptanırken, yabancı uyruklu olan kadınların sınır dışı edilmesi için gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Ele geçirilen malzemeler

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar döviz ve Türk Lirası, çok sayıda cep telefonu ve dijital kanıt niteliğindeki materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede gerçekleştirilen yargılama sonucunda, 3’ü kadın toplam 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.