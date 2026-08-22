Sakaryaspor ile Sebail FK Hazırlık Maçında Saha Karıştı

Bolu’da Sakaryaspor ile Sebail FK arasında oynanan hazırlık maçının son anlarında rakip oyuncunun Sakaryasporlu futbolcunun boğazına sarılması sahayı karıştırdı. Tekmeli ve yumruklu kavga, iki takımın teknik heyetlerinin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı. Mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Sakaryaspor, kamp dönemindeki ikinci hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Sebail FK ile karşılaştı. İlk düdükten itibaren sert müdahaleler saha içindeki tansiyonu yüksek tuttu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOL DÜELLOSU YAŞANDI

Sakarya ekibi, ikinci yarıya hızlı başladı ve henüz ilk dakikada Uğur Can’ın golüyle öne geçti. Sebail FK, bulduğu golle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 bitti.

BOĞAZINA SARILDI, KAVGA BÜYÜDÜ

Maçın son bölümünde Sebail FK’lı bir futbolcu, Sakaryasporlu oyuncunun boğazını sıktı. Bu hareketle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki takımın futbolcuları ve teknik heyetleri araya girerek gerginliği yatıştırdı. Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.