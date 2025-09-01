Saksı Krizi: Hakkı Alkan Açıklama Yaptı

TEKNOLOJİ YAYINCILIĞINDA KRİZ YAŞANIYOR

Teknoloji yayıncılığı yapan ShiftDelete.net, son zamanlarda dikkat çeken bir krizle gündemde. Şirketin sahibi Hakkı Alkan’ın, 4 yıldır birlikte çalıştığı Genel Yayın Yönetmeni Samet Jankovic’e ofis ortamında saksı fırlattığı görüntüler sosyal medya üzerinde büyük tartışmalara yol açtı. Olayın hemen ardından Alkan, kişisel X hesabı üzerinden bir video paylaşarak durumu “üzücü bir an” olarak tanımladı. “Sinirlerime hakim olamayarak çiçeğin dalını masasına doğru fırlattım” diyen Alkan, Jankovic’in avukatının 5.5 milyon TL tazminat talep ettiğini ve bu miktarı fazla bulduğunu, anlaşma sağlanamayınca videoların ortaya çıktığını iddia etti. “Bir daha böyle üzücü bir durumun içinde beni asla görmeyeceksiniz” ifadelerini de ekledi.

ÖZÜR VE TAZMİNAT İDDİALARI

Hakkı Alkan, Samet Jankovic’ten özür dilediğini de belirtti. Alkan, “Sevenlerimi hayal kırıklığına uğrattım. Size söz veriyorum: Bir daha böyle üzücü bir durumun içinde beni asla görmeyeceksiniz” dedi. Bunun ardından Jankovic de Alkan’ın videosunun altında bir cevap verdi. Jankovic, “Sana yeni iş hayatında başarılar dilerim. Bana kattıklarını herkes biliyor, herkese de anlatırım. Daha önce kimseye yapmadığın şeyleri bana yapman, benim bu şirkete ne kadar emek verdiğimi gösteriyor. Keşke bu durum yaşanmasaydı. 5 milyon ise benden gitmedi. Avukatlarım belirledi” şeklinde ifadeler kullandı.

GEÇMİŞE DÖNÜK İYİ DILEKLER

Jankovic’in paylaşımının altında Hakkı Alkan, “Yeni kariyerinde ne zaman ihtiyaç duyarsan yanındayız Samet. Bize verdiğin emek, kardeşlik asla inkar edilmez. İkimiz için de üzücü biten bu mesele, tekrarlanmaması gereken bir ders olarak geride kalsın” şeklinde yanıt verdi.

ÇALIŞAN DAVRANIŞLARI ÜZERİNE SORULAR

Gün içinde Jankovic, yaşanan olaylarla ilgili kamuoyuna bir video ile bilgi verdi. Jankovic, uğradığı saldırıya karşılık olarak, “Lütfen sormak istiyorum. Siz çalışanlarınıza nasıl davranıyorsunuz ya? Biz hangi ülkede yaşıyoruz? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yüzüme saksı fırlatıldığında neyin peşindeydim? Sonuçta ben ekran karşısındayım ve hayatımı bu şekilde geçiriyorum” dedi. Çalışırken baskı gördüğünü dile getiren Jankovic, “Teknoloji içeriği üretmemize izin vermiyorlar. Daha sonra dedi ki sana verdiğim bu primi iptal ediyorum. Bunların hepsi bu arada yazılı. Tek başıma kaldım. İşlere yetişmek mümkün değil ama buna rağmen kanala her gün video giriyorum. İki video alıyorum, ancak mesai ücretini ben almadım” şeklinde ifadelerde bulundu.