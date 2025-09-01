Saksı Krizi: Hakkı Alkan Açıklama Yaptı

TEKNOLOJİ YAYINCILIĞINDA KRİZ

Teknoloji yayıncılığı alanında faaliyet gösteren ShiftDelete.net, son günlerde ciddi bir kriz ile gündeme geldi. Şirketin sahibi Hakkı Alkan’ın, 4 yıl boyunca birlikte çalıştığı Genel Yayın Yönetmeni Samet Jankovic’e ofis ortamında saksı fırlattığı anların görüntüleri sosyal medyada büyük bir etki yarattı. Bu olayın ardından Alkan, kişisel X hesabında bir video paylaşarak durumu “üzücü bir an” olarak tanımladı. Alkan, “Sinirlerime hakim olamayarak çiçeğin dalını masasına doğru fırlattım” şeklinde belirtti. Jankovic’in avukatının 5.5 milyon TL tazminat talep ettiğini açıklayan Alkan, bu miktarın fazla olduğunu ve anlaşma sağlanamaması sonrası görüntülerin ortaya çıktığını belirtti. Alkan, “Bir daha böyle üzücü bir durumun içinde beni asla görmeyeceksiniz” ifadesini kullandı.

ÖZÜR VE TEKLİFLER

Alkan, Samet Jankovic’ten özür dilediğini de dile getirdi. “Sevenlerimi hayal kırıklığına uğrattım. Size söz veriyorum: Bir daha böyle üzücü bir durumun içinde beni asla görmeyeceksiniz” dedi. Hakkı Alkan’ın videosu altında Jankovic’ten bir yanıt geldi. Jankovic attığı tweette, “Sana yeni iş hayatında başarılar dilerim. Bana kattıklarını herkes biliyor, herkese de anlatırım. Daha önce kimseye yapmadığın şeyleri bana yapman, benim bu şirkete ne kadar emek verdiğimi gösteriyor. Keşke bu durum yaşanmasaydı. 5 milyon ise benden gitmedi. Avukatlarım belirledi” ifadelerini kullandı.

DERS ÇIKARILMASI GEREKEN BİR OLAY

Jankovic’in paylaşımının altında Hakkı Alkan ise şu mesajı verdi: “Yeni kariyerinde ne zaman ihtiyaç duyarsan yanındayız Samet. Bize verdiğin emek, kardeşlik asla inkar edilmez. İkimiz için de üzücü biten bu mesele, tekrarlanmaması gereken bir ders olarak geride kalsın.”

TEPKİ VE SORULAR

Samet Jankovic, yaşananları bir video ile kamuoyuna sundu. Saldırıya cevap veren Jankovic, “Lütfen sormak istiyorum. Siz çalışanlarınıza nasıl davranıyorsunuz ya? Biz hangi ülkede yaşıyoruz? Yani böyle bir şeyin mümkün olabileceği düşünülebilir mi?” diyerek tepkisini dile getirdi. Üzerinde baskı gördüğünü öne süren Jankovic, “Teknoloji içeriği üretmemize izin vermiyorlar. Daha sonrasında dedi ki sana verdiğim bu primi iptal ediyorum. Bunların hepsi bu arada yazılı. Ve ben tek kaldım. İşlere yetişmek mümkün değil ama buna rağmen kanala her gün video giriyor. 1 öğlen videosu, bir de akşam videosu alıyorum. Bunların hiçbir şekilde mesai ücretini ben almadım.” şeklinde konuştu.