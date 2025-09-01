Saksı Krizi: Hakkı Alkan Açıklama Yaptı

GEÇMİŞTE YAŞANAN ÜZÜCÜ OLAY

Teknoloji yayıncılığı alanında faaliyet gösteren ShiftDelete.net, son zamanlarda önemli bir krizle gündemde. Şirketin sahibi Hakkı Alkan’ın, 4 yıl boyunca birlikte çalıştığı Genel Yayın Yönetmeni Samet Jankovic’e ofiste saksı fırlattığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay sonrası Alkan, kişisel X hesabında bir video paylaşarak durumu “üzücü bir an” olarak tanımladı. “Sinirlerime hakim olamayarak çiçeğin dalını masasına doğru fırlattım” diyen Alkan, Jankovic’in avukatının 5.5 milyon TL tazminat talep ettiğini belirtti. Bu miktarı fazla bulduğunu ve anlaşma sağlanamayınca videoların ortaya çıktığını öne sürdü.

ÖZÜR VE GELECEK VAADİ

Alkan, Jankovic’ten özür dilediğini de belirterek, “Sevenlerimi hayal kırıklığına uğrattım. Size söz veriyorum: Bir daha böyle üzücü bir durumun içinde beni asla görmeyeceksiniz” ifadelerini kullandı. Hakkı Alkan’ın videosuna Samet Jankovic’ten yanıt geldi. Jankovic, yaptığı paylaşımda, “Sana yeni iş hayatında başarılar dilerim. Bana kattıklarını herkes biliyor herkese de anlatırım. Daha önce kimseye yapmadığın şeyleri bana yapman, benim bu şirkete ne kadar emek verdiğimi gösteriyor” dedi.

UNUTULMAMASI GEREKEN DERS

Bu olayın, iki taraf için de üzücü sonuçlandığını belirten Jankovic, “Keşke bu durum yaşanmasaydı. 5 milyon ise benden gitmedi. Avukatlarım belirledi” ifadesini kullandı. Hakkı Alkan, Jankovic’e destek vererek, “Yeni kariyerinde ne zaman ihtiyaç duyarsan yanındayız Samet. Bize verdiğin emek, kardeşlik asla inkar edilmez. İkimiz için de üzücü biten bu mesele, tekrarlanmaması gereken bir ders olarak geride kalsın” sözlerini iletti.

ÇALIŞANLARLA İLGİLİ TEPKİLER

Gün içinde Samet Jankovic, yaşananları bir video ile kamuoyuna aktardı ve uğradığı saldırıya tepki gösterdi. “Lütfen sormak istiyorum. Siz çalışanlarınıza nasıl davranıyorsunuz ya? Biz hangi ülkede yaşıyoruz?” diye sordu. Jankovic, çalışırken baskı gördüğünü ve “Teknoloji içeriği üretmemize izin vermiyorlar. Daha sonrasında dedi ki sana verdiğim bu primi iptal ediyorum” sözleriyle durumu özetledi. Şu ifadeleri ekledi: “İşlere yetişmek mümkün değil ama buna rağmen kanala her gün video giriyoruz. 1 öğlen videosu, bir de akşam videosu alıyorum. Bunların hiçbir şekilde mesai ücretini ben almadım.”