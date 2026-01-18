Salih Özcan’dan Beşiktaş Transferine Yanıt

salih-ozcan-dan-besiktas-transferine-yanit

Beşiktaş’la Anılan Salih Özcan’dan Açıklama

Milli futbolcu Salih Özcan, Beşiktaş’a transfer olacağına dair basında çıkan iddialar üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Tecrübeli oyuncu, geleceğini Borussia Dortmund’da sürdüreceğini duyurdu.

TRANSFER İDDİALARINA CEVAP

Salih Özcan, yazılı açıklamasında, “Şahsım hakkında özellikle son günlerde Türk Futbol Medyasında yazılan ve doğru olmayan haberler hakkında açıklama yapmak istiyorum.” dedi. Oyuncu, “Ne yazık ki, medyada gerçekliği yansıtmayan ve talep etmediğim rakamlardan bahsedilmiştir.” ifadelerini kullandı. Borussia Dortmund Kulübü’nün sözleşmeli futbolcusu olduğunu belirten Özcan, “Mevcut durumda, Milli Takımımızla birlikte son üç senedir olduğu gibi kulübümün başarısı için çabalamaya devam edeceğim.” diye ekledi.

KAMUOYUNA SAYGI

Salih Özcan, “Bu konunun burada kapatılması dileğiyle, şahsım harici yapılan hiçbir açıklamayı dikkate almamanızı rica ederim. Türk Futbol Kamuoyuna saygı ve sevgilerimle.” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

