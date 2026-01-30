Şam Yönetimi İle YPG Arasında Yeni Mutabakat Sağlandı

Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve adım adım entegrasyonu içeren yeni bir anlaşmaya ulaşıldığını bildirdi.
FLAŞ FLAŞ FLAŞ
Gündem
Trump Adayını Açıkladı: Fed İçin Kevin Warsh
Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın başkanlığı için adayını açıkladı. Adayın kimliği ise merak konusu oldu.
Gündem
Veysel Şahin’in Mal Varlığına El Konuldu
İstanbul'daki yasa dışı bahis soruşturmasında, Veysel Şahin'in 460 milyon euro değerindeki kripto varlığına el konularak haksız kazanç tespit edildi.
Gündem
Galatasaray’ın play-off rakibi Juventus belirlendi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşma İstanbul'da, ikinci maç ise Torino'da gerçekleşecek.
Gündem
Eşyalı Ev Kiralama Sözleşmesinin Önemi Açıklanıyor
Eşyalı ev kiralama, yeni şehirlerde yerleşenler için uygun bir seçenek sunarak mobilya ve beyaz eşya edinme gerekliliğini ortadan kaldırmakta, böylece zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor.
Gündem
Altın ve Gümüşte Büyük Düşüş: Yüzde 20 Kayıp
ABD'de Başkan Trump'ın Fed başkanı olarak Kevin Warsh'ı aday göstermesi beklentisi, piyasalarda düşüşe neden oldu; altın ve gümüş fiyatları düştü.