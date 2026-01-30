Şam Yönetimi İle YPG Arasında Yeni Mutabakat Sağlandı

sam-yonetimi-ile-ypg-arasinda-yeni-mutabakat-saglandi

Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve adım adım entegrasyonu içeren yeni bir anlaşmaya ulaşıldığını bildirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump Adayını Açıkladı: Fed İçin Kevin Warsh

Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın başkanlığı için adayını açıkladı. Adayın kimliği ise merak konusu oldu.
Gündem

Veysel Şahin’in Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul'daki yasa dışı bahis soruşturmasında, Veysel Şahin'in 460 milyon euro değerindeki kripto varlığına el konularak haksız kazanç tespit edildi.
Gündem

Galatasaray’ın play-off rakibi Juventus belirlendi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşma İstanbul'da, ikinci maç ise Torino'da gerçekleşecek.
Gündem

Eşyalı Ev Kiralama Sözleşmesinin Önemi Açıklanıyor

Eşyalı ev kiralama, yeni şehirlerde yerleşenler için uygun bir seçenek sunarak mobilya ve beyaz eşya edinme gerekliliğini ortadan kaldırmakta, böylece zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor.
Gündem

Altın ve Gümüşte Büyük Düşüş: Yüzde 20 Kayıp

ABD'de Başkan Trump'ın Fed başkanı olarak Kevin Warsh'ı aday göstermesi beklentisi, piyasalarda düşüşe neden oldu; altın ve gümüş fiyatları düştü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.