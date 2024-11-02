Sami Uğurlu’dan Maç Sonrası Değerlendirme

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş’ı 3-1 mağlup eden Kasımpaşa’nın Teknik Direktörü Sami Uğurlu, maç sonrası önemli açıklamalar yaptı. Uğurlu, “Bireysel performansları öne çıkan oyuncular oldu ama takım olarak iyi oynadık. Keyifli bir maçtı. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz.” diyerek oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti.

TAAHHÜT EDİLEN OYUN STİLİ

Sami Uğurlu, Kasımpaşa’nın oyun felsefesi hakkında konuşmuş ve “Oynayan takımlara karşı her zaman iyi oynuyoruz. Ligimizde çok futbol oynamayı tercih eden takım olduğunu düşünmüyorum. Kasımpaşa, her maçta oynamak için sahaya çıkıyor. Bu oyunla da karşılığını alıyoruz. Ne zaman karşımızda oyunu soğutmaya çalışan, yere yatan bir takım olunca zorlanıyoruz.” ifadelerini kullanarak takımının mücadeleci ruhunu vurguladı.

GÖZLER HIZLI OYUNA YÖNELİK

Uğurlu, teknik ekibin hedefinin her zaman sahada futbol oynamak olduğunu dile getirerek, “Biz buna devam edeceğiz. Biz oyunu oynamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Bu çalışma ve filosofi, Kasımpaşa’nın ligdeki geleceği için umut veriyor.