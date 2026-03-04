Samsun’da Cani Anneye Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Verildi

Samsun’un Atakum ilçesinde, öğretmeni olan kızı Tuba Bahar Günaydın’ı boğarak öldürdüğü ve olaya intihar süsü vermeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklu bulunan anne S.G. (61) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dava, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada karara bağlandı. Sanık S.G., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılım sağladı.

MAHKEME SANIKTA PİŞMANLIK GÖRDÜ

Duruşma esnasında savunma yapan S.G., olayla ilgili pişmanlık duyduğunu belirterek, beraatını ve serbest bırakılmasını talep etti. Ancak mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmettiğini açıkladı.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmaya göre, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde 8 Nisan 2025’te, İlkadım Sakarya İlkokulu Rehber Öğretmeni Tuba Bahar Günaydın, evinin banyosunda sol bileği kesilmiş şekilde ölü bulundu. Olayın ardından tutuklanan anne S.G., kızıyla kavga ettikleri sırada onu ittiğini ve düştükten sonra boğarak öldürdüğünü, ardından intihar süsü vermek amacıyla bileğini kestiğini itiraf etti. S.G’nin ifadesinde, özellikle 2021 yılında oğlunun Hakkari’de şehit düşmesinin ardından kızının depresyona girdiği iddialarına da yer verildi.

