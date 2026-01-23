Samsun’da Evdeki Patlama İki Kişiyi Yaraladı

SAMSUN’DA FACİADAN DÖNÜLDÜ

İlkadım ilçesindeki Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, tek katlı bir evde iki kişi kaynar suyun içine benzin dökerek büyük bir tehlike yarattı.

PATLAMADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Benzinin kaynar suyla buluşmasıyla birlikte büyük bir patlama gerçekleşti ve bu patlamada iki kişi yaralandı. Olayın hemen ardından çevreden gelen ihbarlar üzerine, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.