Samsun’da Kaçak 2,6 Ton Mezgit Ele Geçirildi

Sürdürülebilir Balıkçılık İçin Denetimler Devam Ediyor

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla geniş çaplı denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. 18 Ocak gecesi Bafra ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında, mevzuata aykırı olarak taşınan 192 kasa mezgit balığı tespit edildi.

AVLANMA BOYU SINIRLARININ ALTINDA BELİRLENDİ

Yapılan denetimlerde, yaklaşık 2 ton 600 kilogram ağırlığındaki mezgitlerin, yasal olarak belirlenen asgari avlanma boyunun altında olduğu ortaya çıktı. Kaçak olarak avlandığı ve taşındığı belirlenen su ürünlerine el konulurken, ilgili kişiler hakkında idari para cezası uygulanması süreci başlatıldı.

EL KONULAN BALIKLAR KAMU YARARINA BAĞIŞLANDI

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti. Yılmaz, “Denetimlerimiz sırasında el koyduğumuz ve mülkiyeti kamuya geçen yaklaşık 2,6 ton su ürününü, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında değerlendirerek sosyal sorumluluk anlayışıyla kamu yararına çalışan kurumlarımıza bağışladık.” dedi. Ayrıca, kaçak avcılığa ve standart dışı ürün sevkiyatına karşı mücadelenin tüm paydaşlarla koordinasyon içinde devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, su ürünleri stoklarını tehdit eden yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerin artarak sürdürüleceğini duyurdu.