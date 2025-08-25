Gündem

Samsun'da Kayıp Kız Ölü Bulundu

TEKKEKÖY’DE KIZ ÇOCUĞUNUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi’nde sabah saatlerinde 15 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız bedeni tespit edildi. Bugün saat 06.30 civarında, çevredeki vatandaşlar 4 katlı inşaat halindeki bir binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

KAYIP KIZIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemeler sonucunda yerde yatan kişinin, ailesinin önceki gece kayıp başvurusu yaptığı 15 yaşındaki Büşra Nur Taşkın olduğu tespit edildi. Kız çocuğunun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi, Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma sürecini başlattı.

Türkiye Fındık Üretiminde Birinci Sırada!

Karadeniz'de fındık hasadı başladı. Sakarya'nın Karasu ilçesindeki üreticiler, kahverengi kokarca nedeniyle zayiatla karşılaşınca endişelerini dile getirdi, mahsul toplama kararsızlığı yaşandı.
Konya’da Otomobil Kamyonete Çarpıştı

Karapınar'da otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki çocuk da dahil olmak üzere beş kişi yaralandı. Üçü ağır yaralı, Konya'ya götürüldü.

