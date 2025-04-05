Samsun’da korkunç kaza… 5 Kişi öldü. Soruşturma sürüyor

FEKAT KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Samsun’un Çarşamba ilçesi Karaağaç Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi. Samsun’dan Ordu istikametine hareket eden bir otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı.

KAZA SONRASI YAPILAN İLK AÇIKLAMALAR

Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde her iki araçta bulunan 5 kişinin kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi. Yetkililer, kazanın nedenine yönelik teknik ve hukuki soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

KARAYOLLARINDA TRAFİK GÜVENLİĞİ UYARILARI

Uzmanlar, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin hız limitlerine uyması, araç bakımlarını düzenli yaptırması ve yol koşullarına dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle yağışlı havalarda direksiyon hakimiyetinin daha kritik olduğuna dikkat çekiliyor.

KURTARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında trafik bir süre tek şeritli olarak düzenlendi. Yetkililer, vatandaşlardan olay yerine gereksiz yanaşmamalarını istedi.

KAYIPLARIN KİMLİKLERİ VE YAKINLARININ TEPKİSİ

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ederken, ailelerin acı haberi almasının ardından bölgede duygusal anlar yaşandı. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma kapsamında gerekli işlemler yürütülüyor.