Samsun’da Motosiklet Servis Minibüsüne Çarptı: 1 Yaralı

Kaza, İlkadım ilçesinin Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

KAZA ANINDAKİ OLAYLAR

Elde edilen bilgilere göre, Batuhan T. (22) yönetimindeki 55 AOH 588 plakalı motosikletli kurye, yolcu indirmek amacıyla yolun sağında duran Savaş B. idaresindeki 55 C 0551 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.

SAĞLIK DURUMU VE İNCELEME

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ayrıca, polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.